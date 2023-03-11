О нас

В Баку пройдет международная конференция на тему борьбы с исламофобией

В Баку пройдет международная конференция на тему борьбы с исламофобией 15-16 марта Бакинский международный центр мультикультурализма, Центр анализа международных отношений и Межрелигиозный форум G20 проведут международную конференцию на тему "Исламофобия как специфическая форма расизма и дискриминации: новые глобальные и тра
Религия
11 марта 2023 г. 18:03
В Баку пройдет международная конференция на тему борьбы с исламофобией

15-16 марта Бакинский международный центр мультикультурализма, Центр анализа международных отношений и Межрелигиозный форум G20 проведут международную конференцию на тему "Исламофобия как специфическая форма расизма и дискриминации: новые глобальные и транснациональные вызовы", посвященную Международному дню борьбы с исламофобией.

Как сообщает Report, основная цель конференции - создать академическую платформу для обсуждения тревожных тенденций, нацеленных на мусульман и страны с мусульманским населением на международном и национальном уровнях.

В конференции примут участие ученые, международные эксперты, религиозные деятели и представители неправительственных организаций из 32 стран, которые обсудят различные подходы в борьбе с исламофобией, проявления исламофобии в некоторых странах Европы, исламофобию в мировых СМИ.

Отметим, что 15 марта было объявлено днем борьбы с исламофобией 27-28 ноября 2020 года на заседании Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества в городе Ниамей (Республика Нигер). Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций в 2022 году объявила 15 марта Международным днем борьбы с исламофобией.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bakı islamofobiya ilə mübarizəyə dair beynəlxalq konfransa ev sahibliyi edəcək

Другие новости из категории

Названа дата начала месяца Рамазан в Азербайджане
Названа дата начала месяца Рамазан в Азербайджане
3 марта 2023 г. 11:48
Глава УМК встретился в США с представителями Университета Бригама Янга
ФотоГлава УМК встретился в США с представителями Университета Бригама Янга
3 марта 2023 г. 07:13
Гаджи Шахин Гасанли похоронен
ФотоГаджи Шахин Гасанли похоронен
2 марта 2023 г. 16:01
Гаджи Шахин Гасанли будет похоронен на кладбище Гурд гапысы в Баку
ФотоГаджи Шахин Гасанли будет похоронен на кладбище "Гурд гапысы" в Баку
2 марта 2023 г. 10:18
Скончался теолог гаджи Шахин Гасанли
Скончался теолог гаджи Шахин Гасанли
2 марта 2023 г. 08:16
Аллахшукюр Пашазаде встретился с вице-губернатором штата Юта
Аллахшукюр Пашазаде встретился с вице-губернатором штата Юта
2 марта 2023 г. 05:20
Аллахшукюр Пашазаде пригласил президента сената Юты в Азербайджан
ФотоАллахшукюр Пашазаде пригласил президента сената Юты в Азербайджан
1 марта 2023 г. 11:47
Аллахшукюр Пашазаде отправился в Соединенные Штаты Америки
Аллахшукюр Пашазаде отправился в Соединенные Штаты Америки
27 февраля 2023 г. 12:02
Председатель религиозной общины горских евреев: Ходжалинская резня не осталась неотмщенной
Председатель религиозной общины горских евреев: Ходжалинская резня не осталась неотмщенной
26 февраля 2023 г. 11:31
Во всех мечетях страны почтили память жертв Ходжалинского геноцида
Во всех мечетях страны почтили память жертв Ходжалинского геноцида
26 февраля 2023 г. 11:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi