В Баку пройдет месса в связи с кончиной Папы Римского Бенедикта XVI

В Церкви Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии в Баку почтут память Папы Римского на покое Бенедикта XVI

В Церкви Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии в Баку почтут память Папы Римского на покое Бенедикта XVI.

Как сообщили Report, cегодня вечером в церкви состоится поминальная месса.

Напомним, что 5 января на площади Святого Петра в Ватикане состоялась церемония прощания с Бенедиктом XVI.

Папа Римский на покое Бенедикт XVI умер 31 декабря в монастыре Mater Ecclesiae в Ватикане на 96-м году жизни.

Немецкий кардинал, теолог Йозеф Ратцингер взошел на папский престол в 2005 году после смерти своего предшественника Иоанна Павла II, он взял имя Бенедикт XVI.

11 февраля 2013 года Бенедикт XVI объявил о своем решении отречься от престола святого Петра в связи с ухудшившимся состоянием здоровья. Он получил титул папы Римского на покое и с тех пор проживал в одном из ватиканских монастырей.