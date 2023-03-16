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В Баку обсудили роль международных организаций в борьбе с исламофобией

В Баку обсудили роль международных организаций в борьбе с исламофобией В Баку в рамках международной конференции по борьбе с исламофобией состоялись панельные обсуждения на тему "Совместное сотрудничество и роль международных организаций в борьбе с исламофобией”.
Религия
16 марта 2023 г. 16:48
В Баку обсудили роль международных организаций в борьбе с исламофобией

В Баку в рамках международной конференции по борьбе с исламофобией состоялись панельные обсуждения на тему "Совместное сотрудничество и роль международных организаций в борьбе с исламофобией”.

Как сообщает Report, по словам Хаджи Али Ачикгюль (Турция) - заместитель председателя Независимой Постоянной комиссии по правам человека ОИС, в течении многих лет представители Ислама сталкиваются с ненавистью и дискриминацией, а также неоднократно становились свидетелями создания карикатур на пророка, сожжение Корана и т.д..

По его словам, особо важно, чтобы в средствах массовой информации была принята специальная стратегия по искоренению всех видов стереотипов по отношению к мусульманам.

В свою очередь, президент Ассоциации межконфессионального форума G20 (США) Коул Дарем отметил, что растут факты проявления исламофобии, как и многих других видов проявления ненависти на религиозной почве.

Он отметил, что лучший способ борьбы с исламофобией или другими видами ненависти это диалог и сотрудничество представителей разных конфессий.

Помимо этого, на панели также выступили Тасним Аслан (Пакистан) – посол, член Независимой Постоянной комиссии по правам человека ОИС и Бюлент Арас (Катар) - руководитель отдела исследований Центра исследований международной политики.

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