В Баку обсудили роль международных организаций в борьбе с исламофобией

В Баку в рамках международной конференции по борьбе с исламофобией состоялись панельные обсуждения на тему "Совместное сотрудничество и роль международных организаций в борьбе с исламофобией”.

В Баку в рамках международной конференции по борьбе с исламофобией состоялись панельные обсуждения на тему "Совместное сотрудничество и роль международных организаций в борьбе с исламофобией”.

Как сообщает Report, по словам Хаджи Али Ачикгюль (Турция) - заместитель председателя Независимой Постоянной комиссии по правам человека ОИС, в течении многих лет представители Ислама сталкиваются с ненавистью и дискриминацией, а также неоднократно становились свидетелями создания карикатур на пророка, сожжение Корана и т.д..

По его словам, особо важно, чтобы в средствах массовой информации была принята специальная стратегия по искоренению всех видов стереотипов по отношению к мусульманам.

В свою очередь, президент Ассоциации межконфессионального форума G20 (США) Коул Дарем отметил, что растут факты проявления исламофобии, как и многих других видов проявления ненависти на религиозной почве.

Он отметил, что лучший способ борьбы с исламофобией или другими видами ненависти это диалог и сотрудничество представителей разных конфессий.

Помимо этого, на панели также выступили Тасним Аслан (Пакистан) – посол, член Независимой Постоянной комиссии по правам человека ОИС и Бюлент Арас (Катар) - руководитель отдела исследований Центра исследований международной политики.