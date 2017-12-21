Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ 21 декабря в Центре Гейдара Алиева в Баку начала работу международная конференция "2017 - Год исламской солидарности: межрелигиозный и межкультурный диалог".

Как сообщает Report, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия конференции.

Конференция, проводимая в связи с завершением "Года исламской солидарности", объявленного распоряжением президента Ильхама Алиева, организована совместно Управлением мусульман Кавказа и Государственным комитетом по работе с религиозными образованиями.

B открытии международной конференции приняли участие до 150 представителей около 40 стран, в том числе известные государственные и религиозные деятели, ученые, руководители и представители 8 международных организаций, специальные представители глав государств различных стран, руководители религиозных конфессий, члены правительств, парламентов, представители общественности и сотрудники дипломатического корпуса.

Конференция началась с чтения аятов из Корана.

Президент Азербайджана выступил на конференции с речью.

Затем были зачитаны послания участникам конференции президента Исламской Республики Иран Хасана Роухани, президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана, президента Республики Узбекистан Шавката Мирзияева, Святого престола (Ватикана), патриарха Константинопольского Варфоломея I, патриарха Москвы и Всея Руси Кирилла, Католикоса – патриарха Всея Грузии Илии II.

Генеральный директор ИСЕСКО Абдулазиз Аль-Тувейджри, обратившийся к участникам международной конференции от имени мусульман мира, особо подчеркнул повышающуюся роль Азербайджана в укреплении исламской солидарности, усилении работы по межрелигиозному и межкультурному диалогу.

Председатель Управления мусульман Кавказа, сопредседатель Межрелигиозного совета СНГ шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде выступил на конференции с докладом. Подчеркнув, что объявление президентом Ильхамом Алиевым "Года мультикультурализма" и "Года исламской солидарности" является ценным вкладом Азербайджанского государства в процессы, протекающие в мире, Аллахшукюр Пашазаде рассказал о международных мероприятиях, организованных Управлением мусульман Кавказа совместно с Государственным комитетом по работе с религиозными образованиями во многих странах в рамках "Года исламской солидарности".

Затем была сделана фотография на память.