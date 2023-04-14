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В Баку начала работу Х международная конференция "Кавказская Албания: Религиозная и социальная жизнь"

В Баку начала работу Х международная конференция "Кавказская Албания: Религиозная и социальная жизнь" В Баку проводится десятая Международная конференция "Кавказская Албания: религиозная и социальная жизнь".
Религия
14 апреля 2023 г. 11:25
В Баку начала работу Х международная конференция Кавказская Албания: Религиозная и социальная жизнь

В Баку начала работу Х международная конференция "Кавказская Албания: Религиозная и социальная жизнь".

Как сообщает Report, организаторами мероприятия являются Бакинский международный центр мультикультурализма, Институт истории имени А.А.Бакиханова.

В конференции принимают участие председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Мубариз Гурбанлы, исполнительный директор Бакинского международного центра мультикультурализма Раван Гасанов, директор Института истории Карим Шукуров и другие представители общественности.

Целью проведения мероприятия является организация эффективных научных дискуссий с привлечением видных представителей Албанистики. В рамках конференции пройдут обсуждения на темы: "Историческая география: Население и социальная жизнь", "Кавказская Албания в дохристианскую и христианскую эпоху", "Кавказская Албания: географические параллели, экономическая и культурная жизнь", "Кавказская Албания: храмы и памятники".

На конференции с докладами по различным аспектам истории Албании выступят ученые-исследователи из Турции, Южной Кореи, России, Италии, Германии, Грузии, Великобритании, Норвегии, Литвы.

Отметим, Азербайджан играет главную роль в изучении исторического и этнокультурного наследия Кавказской Албании.

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Версия на английском языке Baku hosts “Caucasian Albania: Religious and social life” X International conference
Версия на азербайджанском языке “Qafqaz Albaniyası: dini və sosial həyatı” mövzusunda X beynəlxalq konfrans keçirilir

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