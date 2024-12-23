В Баку начал работу Форум религиозных деятелей Азербайджана

10:09

В Баку начал работу Форум религиозных деятелей Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет по работе с религиозными организациями, мероприятие посвящено теме "Актуальные вопросы религиозного просвещения: традиции, опыт и перспективы".

На панельных сессиях форума, посвященных темам "Религиозные угрозы в светском государстве: политико-идеологический взгляд", "Роль религиозного фактора в реализации прав женщин", "Азербайджанский мультикультурализм: опыт, традиции и современные вызовы" и "Модели религиозного образования в светском государстве: теория и практика", будут обсуждаться основные направления политики в религиозной сфере и ряд других вопросов.

В рамках мероприятия также будет представлена фотовыставка на тему "Западный Азербайджан: карты, экспонаты, памятники, депортация".