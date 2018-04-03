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    В Баку госпошлина за место на кладбище составляет 63 маната - ОФИЦИАЛЬНО

    Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ "Существуют госпошлины, установленные за место на кладбищах Баку. Госпошлина составляет 63 маната для мусульманских могил, 79 манатов – для немусульманских".

    Об этом Report сообщил главный инженер Треста гражданских услуг населению г.Баку Сабир Гасанов.

    Он сказал, что в пошлину не входит стоимость на стройматериалы:

    "Стройматериалы либо покупаем мы и получаем деньги, либо их покупают близкие покойного. В стройматериалы входит 58 единиц кубика, 3 мешка цемента, 6 единиц кубиков для самой могилы, песок и плата за рабочих. Общая сумма назначается в соответствии с рыночной ценой".

    С.Гасанов отметил, что с людей не требуется других плат, кроме установленной госпошлины. Он сообщил, что требование дополнительной платы незаконно:

    "Если такие факты будут наблюдаться, граждане могут позвонить на "горячую линию" Треста по номеру 012 510-83-08".

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