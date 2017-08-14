В Бакинском исламском университете создана магистратура

Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ В этом году в Бакинском исламском университете открыта магистратура по двум специальностям – "История религий" и "Исламоведение".

Об этом Report сообщил завкафедрой БИУ, доктор философии по политическим наукам, членкор Международной образовательной академии Эльвин Талышинский.

Он отметил, что в магистратуре смогут получать образование 12 человек, по 6 на каждой из специальностей: "В этом году плановые места в бакалавриат БИУ увеличены со 125 до 150".

По словам Э. Талышинского, сейчас БИУ сотрудничает с действующими во многих странах мира религиозными учебными заведениями и религиозным учебными центрами: "В последние годы расширен круг учебных заведений, с которыми сотрудничает БИУ и не ограничивается только исламскими университетами. Между БИУ и несколькими университетами в странах СНГ имеются договоры о сотрудничестве в сфере науки и образования".