В Азербайджане сегодня мероприятия ночи Гадр впервые проведены в видеоформате

Этой ночью в Азербайджане отмечается последняя, третья ночь Гадр месяца Рамазан.

Впервые в этом году из-за пандемии коронавируса мусульмане Азербайджана выполнили деяния ночи Гадр дома, а не в мечетях.

Учитывая текущее состояние, в каждой мечети были проведены мероприятия в видеоформате. Это показывают наблюдения сотрудников "Report", которые побывали в различных мечетях Баку и Сумгаита.

В исламе ночи аль-Гадр или ночи Могущества считаются самыми благословенными среди всех ночей, и приходятся на ночи месяца Рамазан, во время которого мусульмане держат пост (орудж).

В ночи Гадр принято просить прощения у Всевышнего за совершённые грехи и читать Коран.

Отметим, что первый день месяца Шавваль (24 мая) отмечается праздник Ид-аль-Фитр (Рамазан). В Азербайджане месяц Рамазан начался 25 апреля.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса в мечетях страны запрещено проводить мероприятия, связанные с ночами Гадр.