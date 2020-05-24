Сегодня в Азербайджане отмечается праздник Рамазан.

Как сообщает Report, согласно фетве Управления мусульман Кавказа (УМК), праздник Рамазан "ид аль-Фитр" (праздник Разговения) отмечается в первый день месяца Шавваль и приходится в стране на 24 мая.

В настоящее время из-за пандемии коронавируса мечети в Азербайджане закрыты, поэтому завтра праздничная молитва в мечетях не будет совершена. Верующие могут совершить праздничную молитву дома вместе с семьей.

По исламу, орудж обязателен для всех мусульман, достигших совершеннолетия, не имеющих болезней и не находящихся в пути.

В месяц Рамазан (месяц поста) в светлое время дня нельзя есть, пить, курить и исполнять супружеский долг. От поста освобождены только дети, больные, беременные женщины, бойцы на фронте и отправляющиеся в дальний путь. Рамазан наступает с появлением новой Луны и продолжается 29-30 дней. В Коране говорится: "Ешьте, пейте, пока не станете отличать белую нить от чёрной, а затем поститесь до ночи".

Согласно фетве УМК, орудж дает возможность людям очиститься духовно, искупить некоторые грехи, покаяться, встать на путь совершения благих дел ради Всевышнего.

Одним из значимых деяний оруджа является закят аль-Фитр (милостыня разговения), которая выплачивается нуждающимся до наступления праздника Рамазан. Выплачивание закята является обязательным для каждого обеспеченного мусульманина. На каждого члена семьи выделяется закят, который отдают неимущим людям и нуждающимся семьям. Совет казиев УМК рекомендует, соответственно нынешнему времени, выделять закят в сумме 5-10 манатов с человека.

Да примет Всевышний Ваши посты и намазы! Аминь!

Месяц Рамазан начался 25 апреля.

В этом году праздник Рамазан в Азербайджане приходится на 24-25 мая, 28 мая отмечается День Республики. В связи с тем, что 24 мая приходится на воскресенье, 26 мая также будет считаться нерабочим днем. Согласно решению премьер-министра Али Асадова, в целях обеспечения последовательности рабочих и выходных дней на территории Азербайджанской Республики, рабочий день 27 мая 2020 года заменен выходным днем 31 мая. Таким образом, в стране 8 дней будут нерабочими.