В Азербайджане будут функционировать 10 духовных колледжей

"При Управлении Мусульман Кавказа (УМК) будут функционировать колледжи (медресе)".

Об этом Report сообщил заместитель председателя УМК Гаджи Фуад Нуруллаев.

Он отметил, что в учреждениях духовного образования будет предусмотрена система двух – или четырехлетнего образования: “Эти колледжи будут действовать при мечетях, находящихся в подчинении УМК. Уже функционируют несколько медресе и курсов, однако по республике предусмотрено открытие около десяти духовных колледжей, в том числе Исламский колледж Гейдара, Закатальский Исламский Колледж, Гянджинский Исламский Колледж, Лянкяранский Исламский Колледж, Губинский Исламский Колледж, Нардаранский Исламский Колледж, Биби-Эйбатский Исламский Колледж и Нахчыванский Исламский Колледж”.