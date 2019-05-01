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В Азербайджане будут функционировать 10 духовных колледжей

В Азербайджане будут функционировать 10 духовных колледжей

"При Управлении Мусульман Кавказа (УМК) будут функционировать колледжи (медресе)". 

Об этом Report сообщил заместитель председателя УМК Гаджи Фуад Нуруллаев. 

Он отметил, что в учреждениях духовного образования будет предусмотрена система двух – или четырехлетнего образования: “Эти колледжи будут действовать при мечетях, находящихся в подчинении УМК. Уже функционируют несколько медресе и курсов, однако по республике предусмотрено открытие около десяти духовных колледжей, в том числе Исламский колледж Гейдара, Закатальский Исламский Колледж, Гянджинский Исламский Колледж, Лянкяранский Исламский Колледж, Губинский Исламский Колледж, Нардаранский Исламский Колледж, Биби-Эйбатский Исламский Колледж и Нахчыванский Исламский Колледж”.

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