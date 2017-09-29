В Азербайджане запретят устанавливать дорогие надгробные плиты

Хачмаз. 29 сентября. REPORT.AZ/ "Будет принято новое постановление касательного надгробных плит".

Об этом северному бюро Report заявил председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы.

По его словам, согласно постановлению, будут применены некоторые общие стандарты, связанные с созданием кладбищ, размером и расположением могил: "Правила обновляются, и в ближайшие дни будет принято решение. Согласно правилам, при установке дорогих надгробных плит запретят выходить за пределы установленных размеров. Могилы и надгробные плиты будут одинакового размера и при применении размеров будут соблюдаться все связанные с этим каноны ислама".

М. Гурбанлы подчеркнул, что это поможет сравнительно сократить расходы людей после похорон.