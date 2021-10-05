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В Азербайджане закрыт офис представителя Верховного лидера Ирана

В Азербайджане закрыт офис представителя Верховного лидера Ирана "Мечеть Хусейние в Баку закрыта".
Религия
5 октября 2021 г. 15:43
В Азербайджане закрыт офис представителя Верховного лидера Ирана

"Мечеть Хусейние в Баку закрыта".

Об этом Report сообщил начальник пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана, полковник полиции Эхсан Захидов.

Он сказал, что в последние дни в некоторых частях столицы возросло число людей, заразившихся COVID-19:

"Сегодня в полдень с участием сотрудников полиции и других специалистов был проведен осмотр мечети Хусейние и деятельность места поклонения приостановлена. В настоящее время эпидемиологическая служба принимает соответствующие меры".

Отметим, что офис представителя Верховного главы Ирана аятоллы Сеида Али Хаменеи - Оджага Несата в Азербайджане находится в мечети Хусейние.

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Версия на английском языке Office of Iranian Supreme Leader's representative in Azerbaijan closed
Версия на азербайджанском языке İranın ali rəhbərinin Azərbaycandakı nümayəndəsinin ofisi bağlanıb

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