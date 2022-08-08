В Азербайджане в связи с Ашурой проводится акция по сдаче крови

В Азербайджане в связи с Ашурой проводится акция по сдаче крови.

В Азербайджане в связи с Ашурой проводится акция по сдаче крови.

Как сообщает Report, донорская акция организована в 6 мечетях и местах поклонения, а также в 8 медицинских учреждениях.

Акции по сдаче крови пройдут в течение дня в святилище "Мир-Мовсум Ага" в Хазарском районе, мечетях "Гёй" в Насиминском районе, "Шах Аббас" в Низаминском районе, "Биби-Эйбат" в Сабаильском районе, "Гарачухур" в Сураханском районе и "Тезе пир" в Ясамальском районе Баку, а также в региональных отделениях Центрального банка крови в Гяндже, Лянкяранском, Сумгайытском, Мингячевирском, Шекинском, Ширванском, Бардинском и Губинском районах.