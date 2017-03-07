В Азербайджане учреждены 7 исламских колледжей - СПИСОК

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ В Азербайджане регистрацию в Государственном комитете по работе с религиозными структурами прошли 7 новых исламских колледжей.

Как сообщает Report, это Исламский колледж Гейдар, Загатальский исламский колледж, Гянджинский исламский колледж, Лянкяранский исламский колледж, Губинский исламский колледж, Нардаранский исламский колледж, Исламский колледж Бибихейбет.

Кроме того, медресе для девушек Шабнам, Медресе Алиабад в Загатале, Шекинское исламское медресе, регистрация которых была аннулирована некоторое время назад, до конца марта этого года пройдут регистрацию как колледжи.

Впредь деятельность колледжей будет организовываться Управлением мусульман Кавказа.