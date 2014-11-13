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    В Азербайджане суд аннулировал государственную регистрацию религиозной общины

    Под председательством судьи Верховного суда Севды Гусейновой рассмотрена кассационная жалоба

    Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ В Азербайджане суд аннулировал государственную регистрацию религиозной общины. Как сообщает Report, госрегистрация общины "Верущие мечети Фатимы-Захры" (“Fatimeyi-Zəhra məscidinin dindarları”) аннулирована.

    Так, недавно государственный комитет по работе с религиозными организациями Азербайджана обратился во 2-ой Административно-экономический суд г.Баку с просьбой аннулировать госрегистрацию данной общины. Суд удовлетворил иск. Бакинский апелляционный суд оставил постановление суда в силе.

    Однако община подала жалобу в кассационный суд. Верховный суд, под председательством Севды Гусейновой не удовлетворил жалобу общины "Верущие мечети Фатимы-Захры". Таким образом, решение об аннулировании госрегистрации осталось в силе. Вследствие постановления последней судебной инстанции официальная госрегистрация общины была аннулирована.

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