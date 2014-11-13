Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ В Азербайджане суд аннулировал государственную регистрацию религиозной общины. Как сообщает Report, госрегистрация общины "Верущие мечети Фатимы-Захры" (“Fatimeyi-Zəhra məscidinin dindarları”) аннулирована.

Так, недавно государственный комитет по работе с религиозными организациями Азербайджана обратился во 2-ой Административно-экономический суд г.Баку с просьбой аннулировать госрегистрацию данной общины. Суд удовлетворил иск. Бакинский апелляционный суд оставил постановление суда в силе.

Однако община подала жалобу в кассационный суд. Верховный суд, под председательством Севды Гусейновой не удовлетворил жалобу общины "Верущие мечети Фатимы-Захры". Таким образом, решение об аннулировании госрегистрации осталось в силе. Вследствие постановления последней судебной инстанции официальная госрегистрация общины была аннулирована.