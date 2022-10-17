Религиозные лидеры тюркских государств проведут встречи в Азербайджане

В Азербайджане с 19 по 21 октября пройдут встречи мусульманских религиозных лидеров Организации тюркских государств (ОТГ), которые послужат целям тюркско-исламского мира.

В Азербайджане с 19 по 21 октября пройдут встречи мусульманских религиозных лидеров Организации тюркских государств (ОТГ), которые послужат целям тюркско-исламского мира.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе Управления мусульман Кавказа.

20 октября в Шуше будет подписано Положение Совета мусульманских религиозных лидеров стран-членов Организации тюркских государств.

Также 21 октября мусульманские лидеры соберутся на международной конференции "Богатство тюркско-исламского наследия и его ценность перед актуальными проблемами нашего времени", где состоится обмен мнениями и будут рассмотрены вопросы общих интересов братских народов.

В мероприятиях примут участие делегации стран-участниц ОТГ, научные, религиозные, политические и общественные деятели.