В Азербайджане шести религиозным образованиям выделена финансовая помощь в размере 1,8 млн манатов

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Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении финансовой помощи религиозным образованиям.

Как сообщает Report, распоряжение подписано с целью оказания поддержки деятельности религиозных конфессий в стране.

Согласно распоряжению, для оказания финансовой помощи религиознымобразованиям в Азербайджане из Резервного фонда президента Управлению мусульман Кавказа (УМК) выделен 1 млн манатов, Бакинской и Азербайджанской епархии Русской православной церкви - 250 тысяч манатов, религиозной общине Горских евреев Баку - 250 тысяч манатов, религиозной общине Европейских евреев Баку - 100 тысяч манатов, апостольской префектуре Римско-Католической Церкви в Азербайджане - 100 тысяч манатов и албано-удинской христианской религиозной общине Азербайджана - 100 тысяч манатов.