В Азербайджане религиозные деятели начнут получать зарплату

© Report/ Elchin Murad

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ "Список религиозных деятелей, которые будут получать зарплату, представлен в Фонд пропаганды духовных ценностей".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил исполняющий обязанности председателя Государственного комитета по работе с религиозными образованиями Азербайджана Мубариз Гурбанлы.

Он отметил, что в настоящее время Фонд работает над этим вопросом:

"Список уточняется, Фонд и Управление мусульман Кавказа осуществляют деятельность в этом направлении. Попечительский совет также обсудил этот вопрос".

М.Гурбанлы отметил, что в ближайшее время эта зарплата будет выдаваться работающим в мечетях религиозным деятелям:

"Средства в фонд будут поступать не только от государства, но и от различных видов пожертвований. Размер средств будет зависеть от должности, занимаемой религиозным деятелем. Самую высокую зарплату будут получать имамы. Религиозные деятели, работающие в Нахчыванской Автономной Республике, также будут получать зарплату из Фонда".