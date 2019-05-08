В Азербайджане прошли госрегистрацию 940 религиозных образований

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В Госкомитете по работе с религиозными образованиями были вручены свидетельства новым религиозным общинам, прошедшим регистрацию.

Как сообщили Report в Госкомитете, в мероприятии приняли участие руководство Госкомитета, заведующие отделами и председатели новых зарегистрированных религиозных общин.

Первый заместитель председателя Госкомитета Сайяд Салахлы рассказал участникам мероприятия, что в Азербайджане регулирование отношений государства и религии, стабильность в религиозной сфере связана с именем общенационального лидера Гейдара Алиева и подчеркнул, что президент Ильхам Алиев успешно продолжает данную политику.

С.Салахлы отметил, что в наше стране религиозная терпимость, толерантность, мультикультурализм является одной из приоритетных направлений государственной политики. Первый зампредседателя рассказал о заботе государства о религии, отметил, что проделанные в этом направлении работы имеют большое значение для пропаганды и поощрения национально-духовных ценностей и ценностей толерантности, а также в формировании здоровых отношений между различными конфессиями.

Он также отметил, что важным моментом является пропаганда в обществе, в частности, среди молодежи, религиозных идей равенства, гуманизма и мира, также на религиозные общины выпадает большая ответственность в донесении религиозных ценностей в форме, далекой от суеверий, предрассудков, невежества и радикализма. Он призвал руководителей религиозных общин быть активнее в правильном донесении до общества национально-нравственных ценностей.

В завершении председателям новых прошедших регистрацию религиозных общин были вручены свидетельства.

Отметим, что с начала повторной госрегистрации было зарегистрировано 940 религиозных образований. Из них 904 - исламские, 33 – неисламские.