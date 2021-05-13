В Азербайджане отмечают праздник Рамазан

Празднование Ид-аль Фитра отмечается после завершения месяца Рамазан

Сегодня в Азербайджане празднуют окончание священного для мусульман месяца Рамазан.

Как сообщает Report, согласно фетве Управления мусульман Кавказа (УМК), празднование Ид-аль Фитра (праздник прекращения поста или праздник разговения) отмечается после завершения месяца Рамазан, в 1-й день месяца Шавваль, с появлением на небе серпа молодой Луны. В Азербайджане это событие придется на 13 мая.

В настоящее время мечети в Азербайджане закрыты из-за пандемии коронавируса, в связи с чем завтра в мечетях праздничных молитв совершено не будет. Праздничную молитву верующие могут совершить дома вместе с семьей.

Согласно исламу, пост в месяц Рамазан является обязательным для мусульман, которые достигли совершеннолетия, не болеют и не путешествуют в это время.

В светлое время суток в месяц Рамазан (пост) мусульманам запрещается принимать пищу, пить, курить, вступать в интимную близость. От поста освобождаются только дети, больные, беременные женщины, воюющие на фронте и мусафиры (путники). Пост начинается с новолуния в месяц Рамазан и длится 29-30 дней. В Священном Коране написано: "Ешьте и пейте, пока вы не сможете отличить белую нитку рассвета от черной, затем поститесь до ночи".

Пост духовно очищает людей, подвигает их на покаяние в грехах (товба), совершение богоугодных дел во имя Аллаха.

Время закят аль-фитра (милостыня разговения), одного из важных актов поста, приходится на последний день Рамазана. Милостыня выплачивается за человека, и для каждого имущего мусульманина является обязательным выплатить за каждого члена своей семьи закят аль-фитр и отдать его обездоленным, нуждающимся семьям. Согласно рекомендации Совета казиев УМК, соответственно сегодняшнему дню рекомендуется выплачивать закят аль-фитр в размере 5-10 манатов на человека.

Да примет Аллах ваш пост и молитвы! Аминь!

В Азербайджане месяц Рамазан начался 14 апреля.

Решением Оперативного штаба при Кабинете министров, в связи с праздником Рамазан в рабочие дни и карантинный режим были внесены изменения. Согласно решению, в целях обеспечения последовательности рабочих и выходных дней на территории Азербайджанской Республики, рабочие дни 11 и 12 мая 2021 года были заменены выходными днями 8 и 16 мая соответственно. Таким образом, с 9 по 15 мая, включая дни праздника Рамазан, в Азербайджане считаются нерабочими днями. Рабочая неделя начнется с 16 мая.