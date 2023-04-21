В Азербайджане отмечается праздник Рамазан

Сегодня в Азербайджане отмечается праздник Рамазан.

Сегодня в Азербайджане отмечается праздник Рамазан.

Как сообщает Report , священный праздник Рамазан отмечается мусульманами с 622 года по календарю Хиджры.

Пост в месяц Рамазан учит людей любви к Аллаху, дает возможность проверить свою волю и стойкость, подвигает к открытости и честности.

История поста берет начало с месяца Рамазан, который Пророк Мухаммад (с.а.с) провел в Медине с целью соблюдения поста. Коран был ниспослан в одну из последних 10 ночей Рамазана. Согласно поверью, это произошло в ночь с 23 на 24 или с 26 на 27 число месяца.

В Азербайджане Рамазан отмечается на государственном уровне с 1993 года.

Праздничный намаз будет совершен 21 апреля в 08:00 в мечети "Аждарбей" и в 09:00 – в мечети "Тезе Пир".

В этом году месяц Рамазан в Азербайджане начался 23 марта по григорианскому календарю. 1-е число месяца Шаввал (21 апреля) - праздник Фитр (Рамазан). Согласно соответствующему постановлению кабинета министров, 21 и 22 апреля в Азербайджане будет отмечаться праздник Рамазан. 22 апреля приходится на субботу, и в соответствии с Трудовым кодексом, 21-24 апреля 2023 года считаются нерабочими днями.