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В Азербайджане отмечается праздник Рамазан

В Азербайджане отмечается праздник Рамазан Сегодня и завтра в Азербайджане отмечается Ид-аль-Фитр, или Праздник разговения, знаменующий собой окончание священного месяца Рамазан. Это один из самых значимых религиозных праздников для каждого мусульманина.
Религия
2 мая 2022 г. 00:01
В Азербайджане отмечается праздник Рамазан

Сегодня и завтра в Азербайджане отмечается Ид-аль-Фитр, или Праздник разговения, знаменующий собой окончание священного месяца Рамазан. Это один из самых значимых религиозных праздников для каждого мусульманина.

Как напоминает Report, месяц Рамазан является временем осмысления накопленного человеком духовного опыта. Верующие считают, что в эти дни нужно совершить как можно больше добрых поступков: позаботиться о ближних, оказать помочь нуждающимся, проявить сострадание. Перед праздником необходимо простить друг другу обиды, постараться навестить своих близких и знакомых.

Закят аль-фитр - благотворительное пожертвование, которое должно быть выплачено нуждающимся мусульманам до наступления праздника, что является обязательным деянием. Глава семьи выплачивает пожертвование за всех ее членов, которые находятся на его попечении.

Пост установлен для мусульман в 624 г. - во втором году хиджры. Считается, что полный отказ от простых человеческих нужд и тем более излишеств во время поста дает возможность мусульманам подтвердить силу своей веры, научиться самоконтролю и способствует духовному очищению. Постящимся в Рамазан предписывается соблюдать внутреннюю чистоту и освобождать себя от мыслей, искушений и действий, оскверняющих человека.

Именно в одну из последних 10 ночей Рамазана в 610 году в пещере Хира горы Джабал ан-Нур Пророку Мухаммеду была ниспослана Всевышним Аллахом первая сура Корана. Это случилось в Ночь предопределения (лайлати ль-кадр).

С 1993 года Рамазан байрамы отмечается в Азербайджане на государственном уровне. В этом году в связи с праздником 2 и 3 мая считаются нерабочими днями.

Как заявили в Управлении мусульман Кавказа (УМК), праздничный намаз состоится 2 мая: в 09:00 - в Голубой мечети и мечети Аждарбея, в 10:00 - в Тезе Пир.

Напомним, что в этом году месяц Рамазан в Азербайджане начался 2 апреля.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda Ramazan bayramı qeyd olunur

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