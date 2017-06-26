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Баку. 26 июня. REPORT.AZ/ В Азербайджане отмечается праздник Рамазан.

Как сообщает Report, праздничный намаз будет совершен в утренние часы.

По Исламу орудж обязателен для всех мусульман, достигших совершеннолетия, не имеющих болезней и не находящихся в пути.

В месяц Рамазан (оруджлуг) в светлое время дня нельзя есть, пить, курить и исполнять супружеский долг.

От этого освобождены только дети, больные, беременные женщины, бойцы на фронте и отправляющиеся в дальний путь. Оруджлуг наступает с появлением новолуния в месяц Рамазан и продолжается 29-30 дней. В Коране говорится: "Ешьте, пейте, пока не станете отличать белую нить от чёрной; а затем держите орудж до ночи".

Как и в прошлые годы, в этом году Управление мусульман Кавказа дало фетву. В фетве говорится, что орудж очищает людей духовно, способствует прощению их грехов и приводит к пути совершения благих дел ради Всевышнего Аллаха.

Время одного из важных дел оруджа - фитры наступает в последний день месяца Рамазан. Фитра - это милостыня и каждый имеющий возможность мусульманин должен на каждого члена семьи выделить закят, и отдать его неимущим гражданам и нуждающимся семьям. По мнению Совета газиев, в соответствии с сегодняшним днем рекомендуется фитра 5-10 манатов на человека.

Пусть Всевышний примет Ваш орудж и намазы! Амин!