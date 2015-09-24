В Азербайджане отмечается Гурбан байрамы

Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня в Азербайджане отмечается священный праздник мусульман Гурбан байрамы.

Как сообщает Report, в соответствии с появлением на горизонте Азербайджана месяца зуль-хиджа, Гурбан байрамы приходится на 10-е число месяца зуль-хиджа, а по григорианскому календарю - на 24 сентября.

Согласно решению Кабмина "О праздниках Новруз, Рамазан и Гурбан в 2015 году", 24 и 25 сентября будут нерабочими днями.

В каждый из этих дней можно резать жертвенных животных. В священной книге мусульман Коране говорится, что считающийся одним из самых дорогих и священных дней в исламском мире "Ид аль-Адха" - Гурбан байрамы возник после события, происшедшего в жизни пророка Ибрагима. Чтобы доказать свою верность Аллаху пророк даже был готов принести в жертву своего сына Ибрагима. Однако Аллах не пожелал этого и прислал барана для принесения его в жертву. Принесенное в этот праздник в жертву животное так и называют "Исмаил гурбаны".

Отметим, что по случаю праздника сегодня и завтра в Баку и во всех регионах Азербайджана будут резать жертвенных животных.