В Азербайджане отмечается Гурбан байрамы

Сегодня в Азербайджане отмечается Гурбан-байрам.

Сегодня в Азербайджане отмечается праздник Гурбан.

Как сообщает Report, в этом году праздничные дни приходятся на 20-21 июля.

Согласно предписанию шариата, жертвоприношение можно совершать 3 дня, начиная с 20 июля.

В жертву можно принести барана, который достиг семи месяцев (по шафиитскому мазхабу - полного года), быка или корову, достигших полных двух лет, верблюда, достигшего полных пяти лет. Жертвенное животное должно быть здоровым. В нем не должно быть изъянов, которые плохо влияют на количество и качество мяса. Поэтому нельзя приносить в жертву хромых, слепых или больных животных, а также таких животных, у которых сломано больше половины рога или отрезано больше половины уха.

Из-за продолжающейся пандемии в этом году священное паломничество Хадж также было отложено.