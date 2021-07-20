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В Азербайджане отмечается Гурбан байрамы

В Азербайджане отмечается Гурбан байрамы Сегодня в Азербайджане отмечается Гурбан-байрам.
Религия
20 июля 2021 г. 00:00
В Азербайджане отмечается Гурбан байрамы

Сегодня в Азербайджане отмечается праздник Гурбан.

Как сообщает Report, в этом году праздничные дни приходятся на 20-21 июля.

Согласно предписанию шариата, жертвоприношение можно совершать 3 дня, начиная с 20 июля.

В жертву можно принести барана, который достиг семи месяцев (по шафиитскому мазхабу - полного года), быка или корову, достигших полных двух лет, верблюда, достигшего полных пяти лет. Жертвенное животное должно быть здоровым. В нем не должно быть изъянов, которые плохо влияют на количество и качество мяса. Поэтому нельзя приносить в жертву хромых, слепых или больных животных, а также таких животных, у которых сломано больше половины рога или отрезано больше половины уха.

Из-за продолжающейся пандемии в этом году священное паломничество Хадж также было отложено.

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Версия на английском языке Azerbaijan marks Eid-al-Adha
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda Qurban bayramıdır

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