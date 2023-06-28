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В Азербайджане отмечается Гурбан байрамы

В Азербайджане отмечается Гурбан байрамы 00:00
Религия
28 июня 2023 г. 00:00
В Азербайджане отмечается Гурбан байрамы

Сегодня в Азербайджане отмечается Гурбан байрамы.

Как сообщает Report, в этом году праздничные дни приходятся на 28-29 июня.

Сегодня в мечетях будет совершен праздничный намаз. Согласно предписанию шариата, жертвоприношение можно совершать в течение трех дней.

Вот уже третий год азербайджанский народ отмечает Гурбан байрамы как народ-победитель, в том числе и на освобожденных территориях.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поздравил народ по случаю Гурбан байрамы.

Глава государства передал народу свои самые искренние пожелания, пожелал счастья, достатка и благополучия.

Совет казиев Управления мусульман Кавказа дал рекомендации по празднованию Гурбан байрамы.

Согласно религиозным предписаниям и правилам, паломникам, совершающим хадж в Мекку, обязательно совершать жертвоприношение. В других местах жертвоприношения имеющих возможность людей и раздача жертвенного мяса бедным и неимущим семьям – большое благо.

Обычно предпочтительным жертвенным животным считается овца. Однако также можно приносить в жертву коз, коров и верблюдов. Каждый волен делить мясо по своему усмотрению, однако помогать неимущим ближе по духу нашей религии.

Обряд жертвоприношения должен проводиться в условиях чистоты и санитарии в подходящих для этого местах. Согласно правилам шариата, жертвенное животное должно быть здоровым и пригодным для забоя. Больные, худые и ущербные животные не считаются подходящими для жертвоприношения. Обычно забивают животных, достигших определенного возраста. Козы и овцы должны быть возрастом около года, быки и коровы - более одного или двух лет, а верблюды – не младше пяти лет. По шариату важно, чтобы животное было забито во имя Аллаха с намерением жертвоприношения лицом в сторону киблы. Жертвенное мясо в основном делится на три части: одну часть принесший жертву забирает себе, вторую – рекомендуется раздать бедным и неимущим, а третью – отдать в качестве дара родственникам.

С целью проведения забоя и продажи жертвенных животных в соответствии с нормами и правилами, в безопасных и здоровых условиях по всей стране по 138 адресам будут организованы услуги по продаже и забою жертвенных животных.

В этих торговых точках заказчикам будут представлены жертвенные животные, прошедшие ветеринарный контроль и забитые с соблюдением санитарно-гигиенических требований. Наряду с этим, в ряде регионов по согласованию с Агентством продбезопасности Азербайджана будут установлены передвижные палатки для забоя животных, где будет осуществляться забой и продажа жертвенных животных под ветеринарным контролем.

В праздничные дни с 08:00 до 20:00 граждане могут воспользоваться вышеуказанными услугами по продаже и забою жертвенных животных.

В хадисах сказано, что в ночь и день Гурбан байрамы принимаются молитвы.

Отметим, что в Азербайджане дни Гурбан байрамы объявлены нерабочими.

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Версия на английском языке Azerbaijan marks Eid-al-Adha
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda Qurban bayramıdır

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