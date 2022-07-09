В Азербайджане отмечается Гурбан байрамы

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Сегодня в Азербайджане отмечается праздник Гурбан.

Как сообщает Report, в этом году праздничные дни приходятся на 9-10 июля.

В мечетях будет совершен праздничный намаз.

Согласно предписанию шариата, жертвоприношение можно совершать 3 дня, начиная с 9 июля.

Вот уже второй год азербайджанский народ отмечает праздник Гурбан как народ-победитель, и вот уже два года этот праздник отмечается на освобожденных территориях.

Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ и всех соотечественников, проживающих за пределами нашей страны, со священным праздником Гурбан - символом единства, равенства и братства исламского мира, выразил самые добрые пожелания.

Совет казиев Управления мусульман Кавказа дал рекомендации по празднованию Гурбан байрамы.

Согласно религиозным предписаниям и правилам, паломникам, совершающим хадж в Мекку, обязательно совершать жертвоприношение. В других местах жертвоприношения имеющих возможность людей и раздача жертвенного мяса бедным и неимущим семьям – большое благо.

Обычно предпочтительным жертвенным животным считается овца. Однако также можно приносить в жертву коз, коров и верблюдов. Каждый волен делить мясо по своему усмотрению, однако помогать неимущим ближе по духу нашей религии.

Обряд жертвоприношения должен проводиться в условиях чистоты и санитарии в подходящих для этого местах. Согласно правилам шариата, жертвенное животное должно быть здоровым и пригодным для забоя. Больные, худые и ущербные животные не считаются подходящими для жертвоприношения. Обычно забивают животных, достигших определенного возраста. Козы и овцы должны быть возрастом около года, быки и коровы - более одного или двух лет, а верблюды – не младше пяти лет. По шариату важно, чтобы животное было забито во имя Аллаха с намерением жертвоприношения лицом в сторону киблы. Жертвенное мясо в основном делится на три части: одну часть принесший жертву забирает себе, вторую – рекомендуется раздать бедным и неимущим, а третью – отдать в качестве дара родственникам.

С целью проведения забоя и продажи жертвенных животных в соответствии с нормами и правилами, в безопасных и здоровых условиях по всей стране по 134 адресам будут организованы услуги по продаже и забою жертвенных животных.

В этих торговых точках заказчикам будут представлены жертвенные животные, прошедшие ветеринарный контроль и забитые с соблюдением санитарно-гигиенических требований. Наряду с этим, в ряде регионов по согласованию с Агентством продбезопасности Азербайджана будут установлены передвижные палатки для забоя животных, где будет осуществляться забой и продажа жертвенных животных под ветеринарным контролем.

Из 134 мест по продаже и забою жертвенных животных, которые будут работать по всей республике в праздничные дни, по 61 адресу гражданам будут предложены услуги по убою и продаже жертвенных животных, по 54 - продаже и по 19 – только по убою.

В праздничные дни с 08:00 до 20:00 граждане могут воспользоваться вышеуказанными услугами для продажи, покупки или забоя жертвенных животных.

В хадисах сказано, что в ночь и день праздника Гурбан принимаются молитвы.

Отметим, что в Азербайджане дни праздника Гурбан объявлены государством нерабочими днями. 9, 10, 11 и 12 июля являются нерабочими днями в связи с праздником.