В Азербайджане откроют курсы по подготовке ахундов и имамов

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ В Азербайджане будут организованы курсы по подготовке кадров для мечетей. С подобной инициативой выступил председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде.

Об этом Report сообщил заместитель председателя УМК, ректор Бакинского исламского университета Сабир Гасанли.

Он отметил, что мечети нуждаются в кадрах и данная инициатива исходит из этого спроса.

С.Гасанли подчеркнул, что обучение на специальных курсах будет проводиться сроком до 5 лет. По его словам, невозможно подготовить духовные кадры за несколько лет.

С.Гасанли сказал, что учащихся на курсы будет отбирать комиссия. Ректор добавил, что уже отобран 21 человек, желающий обучаться на курсах.

Он отметил, что в настоящее время в 1500 мечетях нет ахундов и имамов.