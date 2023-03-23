В Азербайджане начался месяц Рамазан

00:00 Начался священный для мусульман месяц Рамазан.

Начался священный для мусульман месяц Рамазан.

Как сообщает Report , 1-е число месяца Рамазан приходится в этом году на 23 марта по григорианскому календарю согласно данным Шемахинской астрофизической обсерватории Национальной Академии Наук Азербайджана.

Управление мусульман Кавказа издало фетву о начале поста для мусульман.

Согласно исламской религии, в светлое время суток во время Рамазана нельзя есть, пить, курить и пр. Эти запреты не относятся к детям, больным, беременным женщинам, тем, кто воюет на фронте или находится вдали от дома.

Пост начинается с новолуния в месяц Рамазан и длится 29-30 дней. В Коране написано: "Ешьте и пейте до рассвета, до того времени, как белая нитка будет отличаться от черной; затем поститесь до ночи".

Согласно специальному календарю месяца Рамазан, подготовленному Управлением мусульман Кавказа, первая ночь Предопределения ("Ночь ахья") придется на 19 (ночь с 18 на 19), вторая - на 21 (ночь с 20 на 21), третья - на 23 (ночь с 22 на 23) и последняя - на 27 апреля.

1-е число месяца Шаввал (21 апреля) - праздник Фитр (Рамадан). Согласно соответствующему постановлению кабинета министров, 21 и 22 апреля в Азербайджане будет отмечаться праздник Рамазан.

Отметим, что фетвой Управления мусульман Кавказа (УМК), во время месяца Рамазан, являющегося временем милосердия и сострадания, богоугодными являются организация ифтаров, благотворительность, оказание по мере возможности помощи нуждающимся, бездомным, детским домам и пожилым. Чтение Корана, забота о родителях, занятие просвещением и поклонением считаются самыми большими добродетелями в этом месяце.