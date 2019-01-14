В Азербайджане могут поднять цены на хадж

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Делегация Управления мусульман Кавказа в связи с организацией в этом году хаджа из Азербайджана посетила Саудовскую Аравию по приглашению министерства хаджа этого государства.

Как сообщили Report в УМК, во время визита были изучены условия саудовской стороны, связанные с паломничеством в этом году, определились отели, где остановятся паломники.

В настоящее время на основе представления вернувшейся из поездки делегации в управлении рассчитываются цены на этот год, квота и другие условия. В этом году ожидается, что цены будут на 50 или 100 долларов дороже, чем в прошлом. Посещение в этом году будет не как в прошлом году в двух вариантах (VİP и обычный), а в одном варианте. До начала февраля в Азербайджане ожидается объявление приема документов в связи с паломничеством.

Отметим, что в прошлом году расходы на хадж из Азербайджана составили 4150 долларов, в целом паломничество совершили 1440 человек.

Напомним, что паломничество из Азербайджана официально организует УМК.