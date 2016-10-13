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    В Азербайджане лица, принуждающие к какому-либо вероисповеданию, могут быть арестованы сроком до 5 лет

    Законопроект рекомендован на пленарное заседание Милли Меджлиса

    Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджане лица, принуждающие к религиозной вражде, радикализму или фанатизму, могут быть арестованы сроком до 5 лет.  

    Как сообщает Report,  на сегодняшнем совместном заседании комитета по правовой политике и государственного строя и комитета по общественным объединениям и религиозным структурам Милли Меджлиса на обсуждение вынесен законопроект об изменениях к статье 167.1.4 УК. 

    Согласно новой статье, лица, принуждающие к религиозной вражде, радикализму или фанатизму, в том числе к выполнению религиозных обрядов, участию в религиозных обрядах, а также к получению религиозного образования будут оштрафованы от 7 до 9 тыс. манатов или лишены свободы сроком от 2 до 5 лет. 

    Законопроект рекомендован на пленарное заседание Милли Меджлиса.

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