В Азербайджане количество получивших госрегистрацию религиозных общин достигло 767

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Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ В Государственном комитете по работе с религиозными структурами (ГКРРС) семи недавно прошедшим регистрацию религиозным общинам выдали свидетельства (сертификаты).

Как сообщили Report в госкомитете, на мероприятии присутствовали первый заместитель председателя ГКРРС Сайяд Салахлы, завотделы и председатели недавно прошедших регистрацию религиозных общин.

Особо отметив место и роль религиозных общин в азербайджанском обществе, первый заместитель председателя ГКРРС сказал, что религиозные общины также несут оответственность в организации религиозных просветительских мероприятий и борьбе с религиозным радикализмом.

С.Салахлы призвал недавно прошедшие регистрацию религиозные общины к активности в деле правильного доведения до общественности нашей религии и национальных и духовных ценностей.

В заключение председателям недавно прошедших регистрацию религиозных общин были выданы сертификаты.

Отметим, что с момента начала процесса повторной госрегистрации религиозных общин, госрегистрацию получили 767 религиозных структур.

С конфессиональной точки зрения 739 из них исламского, а 28 неисламского уклона (17 - христианские, 8 - иудейские, 1 - кришна, 2 - бахаи).