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В Азербайджане имеются 23 христианские молельни

В Азербайджане имеются 23 христианские молельни По последним подсчетам, на территории страны осуществляют деятельность 2 253 (212 в Нахчыванской Автономной Республике) мечети, 14 церквей и 7 синагог.
Религия
7 августа 2020 г. 17:06
В Азербайджане имеются 23 христианские молельни

По последним подсчетам, на территории страны осуществляют деятельность 2 253 (212 в Нахчыванской Автономной Республике) мечети, 14 церквей и 7 синагог.

Как передает Report, об этом сказал завотделом по работе с религиозными структурами Госкомитета по работе с религиозными структурами Джахандар Алифзаде.

По его словам, в стране имеются 23 христианские молельни, 1 бахаистский и 1 кришнаитский храмы.

Завотделом отметил, что на данный момент в Азербайджане осуществляют деятельность 942 зарегистрированные религиозные структуры: "Из них 907 – исламские, 35 – неисламские (24 христианских, 8 еврейских, 2 бахаистских и 1 кришнаистская) религиозные структуры".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 23 xristian dua evi var

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