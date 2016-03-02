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    ​В Азербайджане 8 религиозным общинам оказана материальная помощь

    Комитет в целом выделил помощь 104 религиозным общинам

    Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ В Государственном комитете по работе с религиозными структурами (ГКРРС) прошло заседание с участием председателей еще 8 религиозных общин.

    Как сообщили Report в пресс-службе ГКРРС, выступивший первый заместитель председателя комитета Сайяд Салахлы коснулся значения соответствующего распоряжения, подписанного президентом Ильхамом Алиевым для оказания религиозным общинам финансовой помощи в целях дальнейшего усиления религиозного просвещения в стране и пропаганды национально-духовных ценностей.

    Подчеркнув, что цель проектов, представленных общинами касательно выделения финансов, послужит укреплению на местах работ по религиозному просвещению и доведению до внимания общественности мультикультуральных ценностей и толерантности азербайджанского народа, С.Салахлы расценил данное распоряжение как яркий пример государственной поддержки религии.

    С.Салахлы заявил, что средства выделяются не только мусульманским, но и не мусульманским религиозным общинам, что исходит от мультикультуральных ценностей обладающего глубокими историческими корнями азербайджанского народа.

    Он призвал председателей религиозных общин пресекать действия, провоцирующие межрелигиозные конфликты, строить деятельность возглавляемых ими общин в направлении идеологической борьбы с радикализмом. 

    Отметим, что в соответствии с подписанным президентом Ильхамом Алиевым распоряжением от 27 ноября 2014 года ГКРРС оказал финансовую помощь 104 религиозным общинам, 85 из которых мусульманские, а 19 - не мусульманские общины.

    За счет выделенных средств религиозные общины продолжают проводить на местах мероприятия, направленные на религиозное просвещение и пропаганду национально-духовных ценностей. 

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