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В Азербайджане 12 религиозных общин получили свидетельства о регистрации

В Азербайджане 12 религиозных общин получили свидетельства о регистрации В Госкомитете по работе с религиозными структурами руководителям 12 религиозных общин выданы свидетельства о прохождении регистрации.
Религия
31 мая 2022 г. 16:52
В Азербайджане 12 религиозных общин получили свидетельства о регистрации
Report.az

В Госкомитете по работе с религиозными структурами руководителям 12 религиозных общин выданы свидетельства о прохождении регистрации.

Как сообщает Report, первый заместитель председателя Госкомитета Сайяд Салахлы коснулся вопросов сохранения национально-духовных ценностей, мер по укреплению традиций толерантности и мультикультурализма.

Он отметил, что общенациональному лидеру Гейдару Алиеву принадлежат исключительные заслуги в развитии в нашей стране отношений государство-религия, установлении общественно-политической, в том числе религиозной стабильности. Отрадно, что эту политику успешно продолжает президент Ильхам Алиев.

С.Салахлы также коснулся задач, которые стоят перед религиозными общинами в реализации религиозной политики государства, донесении национально-духовных ценностей до общественности, пропаганде патриотических принципов.

992 религиозные структуры прошли повторную госрегистрацию - 955 из них исламские, 37 – неисламские.

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Версия на азербайджанском языке 12 dini icmaya şəhadətnamə təqdim edilib

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