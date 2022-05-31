В Азербайджане 12 религиозных общин получили свидетельства о регистрации

В Госкомитете по работе с религиозными структурами руководителям 12 религиозных общин выданы свидетельства о прохождении регистрации.

В Госкомитете по работе с религиозными структурами руководителям 12 религиозных общин выданы свидетельства о прохождении регистрации.

Как сообщает Report, первый заместитель председателя Госкомитета Сайяд Салахлы коснулся вопросов сохранения национально-духовных ценностей, мер по укреплению традиций толерантности и мультикультурализма.

Он отметил, что общенациональному лидеру Гейдару Алиеву принадлежат исключительные заслуги в развитии в нашей стране отношений государство-религия, установлении общественно-политической, в том числе религиозной стабильности. Отрадно, что эту политику успешно продолжает президент Ильхам Алиев.

С.Салахлы также коснулся задач, которые стоят перед религиозными общинами в реализации религиозной политики государства, донесении национально-духовных ценностей до общественности, пропаганде патриотических принципов.

992 религиозные структуры прошли повторную госрегистрацию - 955 из них исламские, 37 – неисламские.