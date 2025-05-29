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В Азербайджан прибывают религиозные деятели диаспоры из Турции и Грузии

В Азербайджан прибывают религиозные деятели диаспоры из Турции и Грузии В Азербайджан прибывают религиозные деятели диаспоры из Турции и Грузии
Религия
29 мая 2025 г. 10:35
В Азербайджан прибывают религиозные деятели диаспоры из Турции и Грузии

В Азербайджан прибывает делегация религиозных деятелей-азербайджанцев из Турции и Грузии.

Как сообщает Report, визит, организованный Госкомитетом по работе с религиозными организациями и Фондом пропаганды духовных ценностей, призван укрепить религиозно-моральные связи, единство и солидарность с азербайджанцами, проживающими за рубежом.

В рамках программы гости посетят Азербайджанский институт теологии, отдадут дань памяти выдающимся личностям на Аллее почетного захоронения и героям, павшим за свободу Родины, на Аллее шехидов.

Делегация также побывает в Парке Победы и посетит Памятник турецким шехидам. Кроме того, религиозные деятели ознакомятся с деятельностью мечетей и храмов различных конфессий в столице Азербайджана.

Особое место в программе занимает поездка на освобожденные от оккупации территории Карабаха. Члены делегации посетят Джума-мечеть и комплекс "Имарет" в Агдаме, а также жемчужину азербайджанской культуры - город Шушу. Там они смогут увидеть мечети Ашагы Говхарага и Йухары Говхарага, а также мечети Саатлы и Мамаи.

Визит продлится до 2 июня и соберет более 30 видных религиозных деятелей-азербайджанцев из Турции и Грузии.

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Версия на английском языке Turkish, Georgian religious figures to visit Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Türkiyə və Gürcüstandan olan din xadimləri Azərbaycana səfər edəcək

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