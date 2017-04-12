В апреле председатель УМК проведет встречи в России, Грузии и Финляндии

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ 19 апреля Управление мусульман Кавказа (УМК) проведет в Пятигорске (Россия) встречи и организует конференцию.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель УМК Аллахшукюр Пашазаде.

По его словам, на конференции примут участие все муфтии Северного Кавказа.

Председатель УМК отметил, что на возглавляемой им конференции обсудят тему исламской солидарности: "21 апреля в Грузии пройдет встреча с патриархом Илией ll, где обсудим работы, которые можем провести в связи с исламской солидарностью.

А с 26-го по 30-ое апреля мы будем находиться в Хельсинки (Финляндия). Там мы намерены провести обширную конференцию совместно с Бакинским международным центром мультикультурализма и Государственным комитетом по работе с религиозными структурами. На мероприятии будут участвовать представители всех религий".

Председатель УМК добавил, что проведение подобных мероприятий является средством для того, чтобы довести до мира миролюбивость народа Азербайджана и пр.