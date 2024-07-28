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В американской газете опубликована статья об образцовой среде религиозной толерантности в Азербайджане

В американской газете опубликована статья об образцовой среде религиозной толерантности в Азербайджане В американской газете Deseret News в разделе Церковь Иисуса Христа Святых последних дней опубликована статья о мультикультурализме, межрелигиозном диалоге и образцовой среде религиозной толерантности в Азербайджане.
Религия
28 июля 2024 г. 18:20
В американской газете опубликована статья об образцовой среде религиозной толерантности в Азербайджане

В разделе Церковь Иисуса Христа Святых последних дней американской газеты Deseret News опубликована статья о мультикультурализме, межконфессиональном диалоге и образцовой среде религиозной толерантности в Азербайджане.

Как сообщает Report, статья начинается с отсылки на заявление церкви, в котором руководство религиозной организации поблагодарило правительство Азербайджана за официальную регистрацию в стране Церкви Иисуса Христа Святых последних дней.

Отмечается, что в Азербайджане действуют 993 зарегистрированные общины, что говорит об образцовой среде религиозной терпимости, высоком уровне национальных и духовных ценностей.

Автор статьи подчеркивает, что несмотря на то, что в Азербайджане большинство населения составляют мусульмане, представители различных религий и конфессий живут здесь в мире и братстве.

"Евреи поселились в Азербайджане более 2 500 лет назад, и к ним в стране всегда проявлялась религиозная терпимость. В стране проживает около 12 000 евреев. Азербайджан - единственная страна за пределами Израиля и США, где есть город с еврейским большинством. Также в стране проживают 280-450 тыс. православных русских, грузин и армянских христиан, что составляет около 3,1% - 4,8% об общей численности населения", - говорится в статье.

Подчеркивается, что продвижение мультикультурных ценностей и толерантности является одним из важных аспектов государственной политики страны, наряду с мечетями проводится основательная реконструкция церквей и синагог.

Руководящий состав Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, член “Кворума двенадцати апостолов" Дэвид Беднар, член "Кворума семидесяти апостолов" Джек Джерард, президент Фонда Стирлинга Майлз Хансен и его гендиректор Эдвард Роун 30 апреля 2024 года приняли участие во Всемирном форуме межкультурного диалога в Баку и были приняты президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Они в ходе беседы подчеркнули вклад Азербайджана в межкультурный и межрелигиозный диалог, в которой представители разных культур и религий живут в мирных условиях, как одна семья.

После подтверждения регистрации Церкви Иисуса Христа Святых последних дней Джек Джерард выразил благодарность членам правительства Азербайджана за оказанную поддержку:

"Важную роль в достижении такого замечательного результата для Церкви сыграли президент Ильхам Алиев, председатель Управления мусульман Кавказа Шейх-уль-Ислам Аллахшукюр Пашазаде и многие другие. Их деятельность показывает, что вместе мы можем достичь гармонии независимо от религиозной или культурной принадлежности”.

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Версия на английском языке US newspaper publishes article about Azerbaijan's inspiring story of religious harmony
Версия на азербайджанском языке ABŞ qəzetində Azərbaycandakı nümunəvi dini tolerantlıq mühiti barədə məqalə dərc edilib

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