Увеличена квота Азербайджана для совершения Хаджа в этом году

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ В этом году квота Азербайджана для совершения Хаджа выросла до 1200.

Об этом Report сообщил ответственный представитель Управления мусульман Кавказа (УМК), член азербайджанской миссии Хадж Хамдулла Бабаев.

Причиной повышения квоты он назвал многочисленные обращения в УМК.

По словам представителя УМК, если обращения возрастут, квота может вырасти до 2000: “Цена для направляющихся в Хадж паломников установлена в размере 4150 долларов. С 10 февраля начался прием документов. Прием документов продлится до 15 июня. За три дня 9 человек подали документы. Ни один из них не едет повторно".

Х.Бабаев добавил, что в этом году едущие повторно паломники, как и в прошлом году, переплатят 535 долларов.

Паломничество состоится 14-17 августа: “Гурбан байрамы приходится на 22 августа. Возвращение состоится в день по два рейса с 1 по 4 сентября”.

Отметим, что в 2017 году для паломничества в Хадж была выделена квота в 600, но с учетом количества обращений увеличена до 900. В прошлом году для паломников из Азербайджана цена составляла 3850 долларов.