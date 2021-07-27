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Управление мусульман Кавказа призвало верующих вакцинироваться

Управление мусульман Кавказа призвало верующих вакцинироваться Совет газиев Управления мусульман Кавказа (УМК) распространил рекомендации в связи с вакцинацией.
Религия
27 июля 2021 г. 12:23
Управление мусульман Кавказа призвало верующих вакцинироваться

Совет газиев Управления мусульман Кавказа (УМК) распространил рекомендации в связи с вакцинацией.

Как сообщает Report, в тексте рекомендации говорится:

"Совет Газиев УМК ссылаясь на заповеди Всевышнего и священные хадисы, напоминает, что долг каждого человека не подвергать опасности свою жизнь и здоровье, а также жизнь и здоровье своих близких и окружающих людей... Обращаем ваше внимание на то, что ведущие мировые религиозные центры считают использование вакцины приемлемым и рекомендуют ее как эффективное средство в борьбе с болезнью, ставшей бедой современности. Управление мусульман Кавказа поддерживает решения и указания, принятые нашим государством в борьбе с пандемией, и призывает общество серьезно и внимательно отнестись к этому важному вопросу. Пусть Аллах поможет всем нам, избавит наше государство и народ от всех бед!".

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