Управление мусульман Грузии прокомментировало вопрос с Кешикчи Даг

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“В создании напряженности между Грузией и Азербайджаном в вопросе границы заинтересованы третьи силы".

Как сообщает местное бюро Report, об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал председатель Управления мусульман Грузии (УМГ) Гаджи Рамин Игидов.

Он напомнил, что 20% территории и Грузии и Азербайджана оккупированы: "Актуализацией и созданием некоторых противоречий в связи с Монастырским комплексом Кешикчи Даг пытаются отодвинуть факт оккупации на задний план. Грузия и Азербайджан веками жили в дружеских условиях. Мы желаем решения вопроса с монастырским комплексом в соответствии с интересами обеих стран и народов".

Председатель УМГ отметил, что некоторые политические и религиозные деятели Грузии позволяют оскорбительные выступления против мусульман страны: "К этому вопросу нужно подходить с осторожность. Мы против того, чтобы говорить о ситуации с монастырским комплексом на религиозной и национальной почве".

Р.Игидов подчеркнул, что начался священный месяц Рамазан и пожелал скорейшего разрешения вопроса делимитации и демаркации границ между Грузией и Азербайджаном. Он призвал воздерживаться от эмоциональных выступлений на тему Монастырского комплекса Кешикчи Даг и ждать решения делимитационной комиссии. Председатель УМГ отметил, что присутствие в делимитационной комиссии религиозных деятелей необязательно.