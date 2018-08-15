Управление Мусульман Кавказа высказало свои рекомендации по случаю Гурбан байрамы

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Управление Мусульман Кавказа (УМК) выразило свои рекомендации по случаю предстоящего праздника Гурбан.

Как сообщили Report в пресс-службе УМК, праздник придется на 22 августа, два дня объявлены государством нерабочими.

УМК поздравило всех мусульман с этим священным праздником, отметив, что жертвоприношения, в первую очередь, важны для паломников, побывавших в хадже, для остальных мусульман это считается богоугодным делом.

УМК высказало свои рекомендации в связи с процессом жертвоприношения. Отмечается, что животное должно быть здоровым и упитанным, больное, худое и и имеющее дефекты животное не может быть принесено в жертву. Это может быть баран, бык, корова, козел или верблюд.

При этом в жертву может быть принесен годовалый баран или козел, двухлетний бык или корова или верблюд пяти лет. Продажа мяса приносимого в жертву животного считается харамом. Мелкий рогатый скот (баран и козел) может быть принесен в жертву одним человеком. Несколько человек, сложившись, могут принести в жертву крупный рогатый скот. Мясо принесенного в жертву животного должно быть поделено на три части: одну часть человек, приносящий в жертву, может оставить себе, другую – раздать бедным, а третью – распределить среди родственников.