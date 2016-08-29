Управление мусульман Кавказа предупредило журналистов

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Радикализм является нарушением общественного порядка. Госорганы принимают соответствующие меры. Ведется также борьба с предубеждением. В данном направлении на прессу возлагается большая ответственность. Так как здесь главный вопрос заключается в просвещении".

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель Аппарата Управления мусульман Кавказа (УМК) Симран Гасанов на прошедшем круглом столе на тему "Религиозный радикализм и предубеждения - две стороны одной медали".

Он подчеркнул, что Азербайджан расположен в чувствительном регионе, поэтому в религиозных отношениях нужно быть предельно осторожными: "В некоторых печатных органах ставят различия между мазхабом. При этом, затрагивая темы суннитов и шиитов, нужно быть осторожными. Иногда при возникновении некоторых проблем говорят, куда смотрит Управление мусульман Кавказа? Прежде чем говорить это, нужно учитывать права и полномочия управления. При соответствующих замечаниях мы рассматриваем вопрос и ликвидируем недочеты. Думаю, что для журналистов, затрагивающих религиозную темы, нужно организовать курсы".

С.Гасанов отметил о проведении руководством УМК встреч с верующими, на которых затрагиваются темы радикализма.