Управление мусульман Кавказа представило интерактивную карту мечетей

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ GoMap представил интерактивную карту мечетей для сайта Управления мусульман Кавказа (УМК).

Как сообщает Report, поисковая карта, подготовленная GoMap.az на основе списка, представленного УМК, информирует о точном местонахождении всех официально зарегистрированных и действующих мечетей на территории страны.

Интерактивная поисковая карта доступна в разделе “Мечети” официального сайта УМК (www.qafqazislam.com). С помощью карты можно получить информацию о маршрутных рейсах в направлении мечетей, а также близлежащих остановках общественного транспорта.

Мобильные пользователи могут воспользоваться ссылкой m.gomap.az/qafqazislam для доступа к карте. Сейчас ссылка доступна на смартфонах с операционными системами Android и iOS. По информации портала GoMap.az, в течение нескольких месяцев карта станет доступна для мобильных пользователей на официальном сайте УМК и будет поддерживаться также операционной системой Windows.