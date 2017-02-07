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    Управление мусульман Кавказа представило интерактивную карту мечетей

    С помощью карты можно получить информацию о маршрутных рейсах и близлежащих остановках общественного транспорта

    Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ GoMap представил интерактивную карту мечетей для сайта Управления мусульман Кавказа (УМК).

    Как сообщает Report, поисковая карта, подготовленная GoMap.az на основе списка, представленного УМК, информирует о точном местонахождении всех официально зарегистрированных и действующих мечетей на территории страны.

    Интерактивная поисковая карта доступна в разделе “Мечети” официального сайта УМК (www.qafqazislam.com). С помощью карты можно получить информацию о маршрутных рейсах в направлении мечетей, а также близлежащих остановках общественного транспорта.

    Мобильные пользователи могут воспользоваться ссылкой m.gomap.az/qafqazislam для доступа к карте. Сейчас ссылка доступна на смартфонах с операционными системами Android и iOS. По информации портала GoMap.az, в течение нескольких месяцев карта станет доступна для мобильных пользователей на официальном сайте УМК и будет поддерживаться также операционной системой Windows. 

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