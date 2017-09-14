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    УМК отменило слово ахунд, будет использоваться только слово имам

    Решение было принято на заседании Совета казиев© Report/ Orkhan Azim

    Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ "Мы хотим в рамках Года исламской солидарности принять решение об отмене слова ахунд и использовании вместо него только слова имам".

    Как сообщает Report, об этом сказал на заседании Совета казиев председатель Управления мусульман Кавказа Аллахшукюр Пашазаде

    Глава УМК отметил, что слово ахунд в мире, к примеру, в Турции не используется.

    Это предложение председателя УМК было на заседании поставлено на голосование, принято решение об отмене слова ахунд, в мечетях будет только должность имама.

    Таким образом, отныне в мечетях не будет должности ахунда, будет только должность имама.

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