УМК обнародовало список мечетей и святилищ, где в день Ашура пройдет донорская акция

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Управление мусульман Кавказа (УМК) обнародовало список мечетей и святилищ, где в день Ашура - 24 октября - пройдет донорская акция.

Как сообщили Report в УМК, акция в этот день пройдет в различных мечетях и святилищах республики, в целом в 14 местах.

Представляем список мечетей и святилищ, где пройдет донорская акция:

1. Ясамальский район, мечеть Тезепир;

2. Ясамальский район, мечеть Гаджи Солтанали;

3. Сабаильский район, мечеть Биби-Эйбат;

4. Сабаильский район, Ичеришехер, мечеть Джума;

5. Сураханский район, мечеть Гарачухур;

6. Хазарский район, мечеть Мир Мовсум ага;

7. Низаминский район, мечеть поселка Кешля;

8. город Сумгаит, мечеть Джума;

9. город Гянджа, мечеть Имамзаде;

10. город Мингячевир, мечеть Гейдар;

11. город Шеки, мечеть Джума;

12. город Лянкяран, мечеть Бёюкбазар;

13. город Барда, мечеть Джума;

14. Насиминский район, мечеть Аждарбек.

Отметим, что донорская акция в мечети Бёюкбазар начнется днем ранее, то есть 23 октября.