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    УМК обнародовало список мечетей и святилищ, где в день Ашура пройдет донорская акция

    Акция по сдаче крови в целом пройдет в 14 мечетях

    Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Управление мусульман Кавказа (УМК) обнародовало список мечетей и святилищ, где в день Ашура - 24 октября - пройдет донорская акция. 

    Как сообщили Report в УМК, акция в этот день пройдет в различных мечетях и святилищах республики, в целом в 14 местах.

    Представляем список мечетей и святилищ, где пройдет донорская акция:

    1. Ясамальский район, мечеть Тезепир;

    2. Ясамальский район, мечеть Гаджи Солтанали;

    3. Сабаильский район, мечеть Биби-Эйбат;

    4. Сабаильский район, Ичеришехер, мечеть Джума;

    5. Сураханский район, мечеть Гарачухур;

    6. Хазарский район, мечеть Мир Мовсум ага;

    7. Низаминский район, мечеть поселка Кешля;

    8. город Сумгаит, мечеть Джума;

    9. город Гянджа, мечеть Имамзаде;

    10. город Мингячевир, мечеть Гейдар;

    11. город Шеки, мечеть Джума;

    12. город Лянкяран, мечеть Бёюкбазар;

    13. город Барда, мечеть Джума;

    14. Насиминский район, мечеть Аждарбек.

    Отметим, что донорская акция в мечети Бёюкбазар начнется днем ранее, то есть 23 октября. 

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