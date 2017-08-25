Управление мусульман Кавказа издало фетву в связи с Курбан байрамы

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Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Совет казиев Управления мусульман Кавказа издал фетву в связи с Курбан байрамы.

Об этом Report сообщили в пресс-службе УМК.

В фетве говорится, что наступает один из священных праздников для мусульманского мира и нашего народа - Курбан байрамы, символизирующий торжество высочайших человеческих качеств.

"К счастью, наш родной Азербайджан всегда был местом межрелигиозной толерантности и мусульманского единства. Политика президента Ильхама Алиева в этом направлении, поднимаемые им вопросы и поддерживаемые международные мероприятия - наглядный тому пример", - говорится в фетве.

В фетве отмечается, что праздник приходится на 10 день месяца Зуль-хиджа по исламскому лунному календарю. В Азербайджане этот день приходится на 1 сентября по григорианскому календарю. Всегда проявляющее заботу о верующем населении государство объявило нерабочими днями 1 и 2 сентября.

В связи со священным праздником УМК и его руководство поздравляет азербайджанский народ и всех мусульман. Да примет Всевышний Аллах молитвы!