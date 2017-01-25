Управление мусульман Кавказа готовит новую книгу единых хутб

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ В Азербайджана будет выпущена новая книга единых хутб.

Об этом Report сообщил заведующий отделом фетв и лекций Управления мусульман Кавказа, старший преподаватель факультета теологии Бакинского государственного университета Адиль Ширинов.

По его словам, книга подготовлена по поручению председателя УМК, шейх-уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде: "Работа над книгой подходит к концу. В этой книге мы постарались осветить актуальные вопросы. В издание будут включены вопросы, охватывающие все религиозные течения в Азербайджане. В книге использованы аяты из Корана и хадисы. В книге представлено по одной хутбе на каждую неделю, каждая из которых состоит из нескольких страниц".

Отметим, что после издания книги будут розданы медресе.