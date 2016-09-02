 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Управление мусульман Кавказа дало рекомендации по случаю праздника Гурбан байрамы

    Праздничный намаз будет совершен 12 сентября

    Праздничный намаз будет совершен 12 сентября

    Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Совет казиев Управления мусульман Кавказа (УМК) дал свои рекомендации по случаю предстоящего праздника Гурбан байрамы.

    Как сообщили Report в пресс-службе УМК, Управление мусульман Кавказа и руководство структуры поздравляет по этому случаю азербайджанский народ и всех мусульман и в эти дни просит у Всевышнего милосердия и прощения: "В эти священные дни мы молимся за счастливое будущее нашей Родины, счастье и процветание народа, освобождение наших территорий и выражаем признательность нашему государству за условия, созданные для достойного проведения Гурбан байрамы".

    Отметим, что праздничный намаз будет совершен 12 сентября. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi